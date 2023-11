Piazza Cairoli, le nuove luci si accenderanno a fine mese. Anche gli arredi sono ancora incompleti VIDEO - Tempostretto

Via le vecchie lampade nascoste fra gli alberi. Il nuovo impianto, con paletti ad altezza variabile, illuminerà dal basso

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono stati posizionati i nuovi paletti per la pubblica illuminazione a piazza Cairoli. Sono tutti a led, hanno tre altezze differenti e ce ne sarà uno per ogni aiuola. Sostituiranno il vecchio impianto le cui lampade non rendevano al massimo in quanto nascoste fra le foglie degli alberi. I nuovi corpi illuminanti sono stati installati ma non ancora entrati tutti in funzione: l’impianto sarà pronto e acceso a fine novembre.

Natale sotto una nuova luce

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è di illuminare l’area per il periodo di Natale, in cui piazza Cairoli sarà come ogni anno protagonista con un grande albero e probabilmente con i classici mercatini. I fondi destinati a questo progetto, 260.000 Euro, arrivano dal Pon Metro. L’appalto prevede anche il posizionamento di proiettori sulle griglie alte della piazza.

Le sedute lato monte non sono ancora complete

Sul lato monte della piazza sono stati posizionati i primi arredi urbani. Al momento le sedute risultano molto più piccole rispetto a quelle precedenti, ma da Palazzo Zanca assicurano che non si tratta di quelle definitive.