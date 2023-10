Piazza Casa Pia, un’aiuola è verde e l’altra arida. Cosa sta succedendo al prato inglese VIDEO - Tempostretto

In una delle due aree l’erba, piantata in primavera, sta scomparendo. Messina Servizi sta indagando sulle cause

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Le due grandi aiuole ai lati del portale di piazza Casa Pia e quelle più piccoli accanto alla scalinata sono state riqualificate nello scorso mese di maggio. Il prato inglese è stato piantato dagli operatori di Messina Servizi Bene Comune, che si occupano della cura del verde in città. A distanza di pochi mesi, però, è evidente che in una delle due aree ci sia qualcosa che non va. Se una è verde e in salute l’altra ha perso quasi del tutto i fili d’erba e risulta arida.

La presidente della società partecipata Mariagrazia Interdonato assicura che ovviamente alle due aree viene prestata la stessa cura e attenzione, le cause del deterioramento quindi sono da ricercare in natura. Si stanno facendo, infatti, delle analisi per capire cosa sia capitato per poi porre rimedio. La piazza riqualificata con il prato rasato e curato, infatti, non solo era bella da vedere per i passanti ma contribuiva a rendere più vivibile uno spazio di aggregazione come una piazza, frequentata da molte famiglie con bambini.

Prossimamente, inoltre, verranno posizionati dei cartelli che invitano la cittadinanza a non utilizzare le aiuole come aree di sgambamento per cani, perché non è quella loro destinazione. Soprattutto se poi i proprietari degli animali domestici non si preoccupano di raccogliere i loro escrementi.