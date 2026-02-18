Piazza Duomo, il flashmob degli studenti contro la violenza sulle donne VIDEO

Il CeDAV di Messina si unisce al movimento globale One Billion Rising

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – One Billion Rising, anche Messina si unisce al movimento globale contro la violenza sulle donne e i bambini. E lo fa tramite l’iniziativa promossa dal CeDAV che ha coinvolto gli studenti e le studentesse messinesi. Ecco le immagini del flashmob a piazza Duomo.

Le scuole coordinate dal CeDAV

Hanno partecipato le scuole “Leopardi”, “Battisti – Foscolo”, “Castanea”, “Petrarca”, “Bisazza”, “Mazzini”, “Ainis”, “Caio Duilio – Jaci”. Al termine del flashmob alcuni studenti, in rappresentanza di tutti i compagni, hanno letto dei pensieri o delle testimonianze. Parole dure che hanno toccato il cuore dei presenti e invitato a riflettere. L’evento è stato coordinato dal CeDav di Messina.

Vedi qui la galleria fotografica