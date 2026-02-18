 Piazza Duomo, il flashmob degli studenti contro la violenza sulle donne VIDEO

Piazza Duomo, il flashmob degli studenti contro la violenza sulle donne VIDEO

Silvia De Domenico

Piazza Duomo, il flashmob degli studenti contro la violenza sulle donne VIDEO

mercoledì 18 Febbraio 2026 - 13:50

Il CeDAV di Messina si unisce al movimento globale One Billion Rising

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – One Billion Rising, anche Messina si unisce al movimento globale contro la violenza sulle donne e i bambini. E lo fa tramite l’iniziativa promossa dal CeDAV che ha coinvolto gli studenti e le studentesse messinesi. Ecco le immagini del flashmob a piazza Duomo.

Le scuole coordinate dal CeDAV

Hanno partecipato le scuole “Leopardi”, “Battisti – Foscolo”, “Castanea”, “Petrarca”, “Bisazza”, “Mazzini”, “Ainis”, “Caio Duilio – Jaci”. Al termine del flashmob alcuni studenti, in rappresentanza di tutti i compagni, hanno letto dei pensieri o delle testimonianze. Parole dure che hanno toccato il cuore dei presenti e invitato a riflettere. L’evento è stato coordinato dal CeDav di Messina.

Vedi qui la galleria fotografica

flashmob piazza duomo one billion rising
flashmob piazza duomo one billion rising
flashmob piazza duomo one billion rising
flashmob piazza duomo one billion rising
flashmob piazza duomo one billion rising
flashmob piazza duomo one billion rising
flashmob piazza duomo one billion rising

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Eventi Gran Mirci. Emozioni che restano
Elezioni a Messina, il centrosinistra torna a riunirsi: “Ci sarà anche Controcorrente”
Riforma della giustizia, D’Andrea: “A rischio l’indipendenza della magistratura”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED