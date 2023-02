Pista ciclabile, Basile: "Non è un passo indietro. Un sindaco deve andare incontro ai cittadini" VIDEO - Tempostretto

L'incontro tra i commercianti e il primo cittadino si è risolto con la scelta di ripristinare il marciapiede. Il consigliere Donato: "Tutti più contenti"

di Giuseppe Fontana, intervista di Silvia De Domenico



MESSINA – La notizia del giorno riguarda la pista ciclabile. I lavori a Sant’Agata cambieranno completamente senso e sarà ripristinato il marciapiede, senza perdere quindi i 180 parcheggi che sarebbero spariti secondo il progetto finale. Un dietrofront che spiega il sindaco Federico Basile: “Non si tratta di un passo indietro. Ho fatto loro una battuta durante la riunione: se una macchina durante la strada prende un buco e si sposta poi la rimettiamo in carreggiata, ma il tragitto è sempre lo stesso”.

Basile: “Il progetto continua. Dobbiamo stare accanto ai cittadini”

“Il progetto della pista ciclabile continua – prosegue Basile -. Si creerà un percorso misto, come c’è già nella parte precedente sempre a Sant’Agata. Veniamo incontro alle esigenze dei commercianti e il Comune deve stare al fianco dei suoi cittadini. Utilizzeremo quei fondi per sistemare anche i sottoservizi, cosa che prima non era prevista. E nel frattempo tenteremo di capire se sia possibile creare una pedonalizzazione lato mare. Non è una modifica sostanziale: l’idea di proseguire con la pista ciclabile c’è ed è questo il futuro che ci immaginiamo. Dovremo fare una modifica in corso d’opera e oggi dovremo attivare la procedura amministrare per dare mandato al dirigente per attivare una soluzione condivisa da tutti. Si poteva fare forse prima, la soluzione l’abbiamo trovata oggi: andiamo avanti così”.

Donato: “Siamo tutti più contenti”

Il consigliere della VI municipalità Giovanni Donato, a margine dell’incontro con il primo cittadino insieme ai commercianti della zona, racconta: “Sarà ripristinato il marciapiede e tutti i sottoservizi. Si tornerà alla dimensione attuale e sarà un misto ciclo-pedonale. I commercianti ora tirano un sospiro di sollievo, tanto nel tratto in cui il cantiere era già partito quanto più avanti, dove i lavori sarebbero cominciati nelle prossime settimane. Siamo tutti più contenti. Il sindaco ha detto che chiederà altri pareri perché siamo fermi a quello del 2013 nel tratto Fortino-Principe”.

Sul parere del 2013: “Ci siamo resi conto che la soluzione migliore è un’altra”

E su questo aspetto Basile spiega: “L’idea era di proseguire su quella strada. Oggi ci siamo resi conto che la soluzione migliore era un’altra, nella misura in cui abbiamo avuto possibilità di spesa diverse da quelle precedenti. L’obiettivo è non perdere fonti di finanziamento, lo stiamo cercando di fare e ci stiamo riuscendo venendo incontro alle esigenze dei cittadini”.

