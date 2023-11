Pista ciclabile di Pace, lavori agli sgoccioli. Riapre al pubblico il marciapiede interno VIDEO - Tempostretto

Il cantiere del tratto Trocadero era andato a rilento nei mesi estivi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Nei mesi scorsi avevano protestato residenti e commercianti del villaggio della zona nord di Messina. Chiedevano un’accelerata per la conclusione dei lavori. E da quando si è chiuso il cantiere a Sant’Agata, per il prolungamento della pista ciclopedonale, in effetti a Pace i lavori sono andati avanti spediti. E’ stato già riaperto al pubblico il marciapiede interno e si sta ultimando quello fra la pista e la strada, che sostituisce il vecchio guardrail.

Qui il cantiere era andato a rilento durante i mesi estivi (vedi qui) , ma da ottobre gli operai lavorano tutti i giorni e si sta accelerando per terminare entro dicembre. Durante il periodo estivo le attività commerciali hanno risentito della mancanza dei parcheggi occupati dal cantiere. Oggi a sentire parlare di fine dei lavori non possono che sorridere e allargare le braccia. “Ormai che si finisca dicembre o a gennaio non cambia molto per noi. I danni li abbiamo già avuti, e anche tanti”, raccontano amareggiati.

Il vice sindaco e assessore Salvatore Mondello ci fa sapere che i lavori volgono al termine e che contano di aprire a breve alla città anche questo tratto di pista ciclabile.

