Pista ciclabile: si lavora a Pace, tutto fermo a Sant'Agata. Ecco come sarà il tratto Trocadero VIDEO - Tempostretto

Dal 23 febbraio il cantiere si è spostato. Settimane di disagio per i commercianti "recintati"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori per il prolungamento della pista ciclabile Principe-Papardo si sono interrotti a circa un mese dal loro inizio. Dopo le proteste sollevate da residenti e commercianti l’amministrazione ha incontrato cittadini e Municipalità lo scorso 23 febbraio. Da allora il cantiere in questa zona si è fermato e le botteghe sono rimaste recintate a fare i conti con i loro disagi quotidiani.

La pista ciclabile franata a Pace non rientra in questo progetto

Nel frattempo gli operai lavorano nel villaggio di Pace: qui la pista verrà realizzata davanti ai campetti di calcio e non più alle spalle. L’area demaniale in cui la pista è franata ormai una decina di anni fa non sarà oggetto di interventi in questa fase. Il consigliere della VI Municipalità Giovanni Donato ci spiega questa parte del progetto.

“Pochi parcheggi? Usiamo di più i mezzi pubblici”

“La mancanza di parcheggi in questa zona potrebbe essere una buona occasione per incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici”, spiega il consigliere. “Ormai il servizio funziona e funziona bene, le attività balneari e i locali notturni potrebbero lavorare a delle convezioni per invogliare i giovani a usare il bus per uscire la sera“.