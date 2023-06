Pista ciclabile, a Pace lavori fermi da più di un mese. I cittadini chiedono un’accelerata VIDEO - Tempostretto

Il cantiere prosegue a Sant’Agata. I commercianti del villaggio lamentano di aver perso centinaia di parcheggi

Di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori per il prolungamento della pista ciclabile nella zona nord sono iniziati con delle proteste e così stanno continuando. Nella fase iniziale, a febbraio, a lamentare disagi erano stati i commercianti di Sant’Agata con le loro vetrine letteralmente ingabbiate tra le transenne (vedi qui).

Una pista nata fra le proteste

Nella fase in cui il progetto cambiò forma e si passò dalla pista ciclabile a quella ciclopedonale il cantiere si spostò nella zona del Trocadero (vedi qui). Qui, però, da circa un mese non si vedono più operai se non per recuperare materiale nell’area adibita a deposito.

Imprenditori preoccupati per la mancanza di parcheggi

Oggi, infatti, a protestare sono i commercianti e residenti del villaggio di Pace. Le attività lato mare sono aperte ma nascoste dall’area di cantiere e gli imprenditori sono preoccupati per la stagione estiva che stenta a decollare. Il parco giochi, le molle, i campetti e gli esercizi commerciali sul lato opposto della strada lavorano meno soprattutto a causa della mancanza di parcheggi.

Donato: “Incontreremo l’amministrazione per un confronto”

A sostenere la loro causa il consigliere della VI Municipalità Giovanni Donato, in precedenza al fianco anche dei commercianti del villaggio vicino. “Il nostro consiglio ha richiesto un incontro al direttore dei lavori, l’assessore alla Viabilità e al sindaco Basile, vogliamo risposte certe sui tempi e sulla fine dei lavori”.