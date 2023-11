Pista ciclopedonale, concluso il tratto Principe-Sant'Agata. "Entro fine mese al Trocadero" VIDEO - Tempostretto

Il cantiere di Pace è andato a rilento nei mesi estivi, ma si sta accelerando per concludere entro fine mese, fa sapere il vicesindaco Mondello

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il progetto originario prevedeva che la pista ciclopedonale arrivasse fino al torrente Papardo. I lavori si sono conclusi da un paio di settimane e la pista attualmente termina a Sant’Agata. Dal Comune ci fanno sapere che si sta ancora lavorando ai progetti. Intanto abbiamo percorso il tratto che è già stato aperto ai cittadini. Abbiamo incontrato biciclette, pedoni e purtroppo anche da alcuni mezzi a due ruote parcheggiati sulla pista.

Lavori ancora in corso a Pace (zona Trocadero)

Ci siamo poi spostati a Pace, dove i lavori sono ancora in corso. Qui il cantiere era andato a rilento durante i mesi estivi (vedi qui) , ma da circa 15 giorni gli operai lavorano tutti i giorni e si sta accelerando per terminare entro la fine del mese. Più volte residenti e commercianti avevano protestato per chiedere di velocizzare i lavori. Durante il periodo estivo le attività commerciali hanno risentito della mancanza dei parcheggi occupati dal cantiere. Oggi a sentire parlare di fine dei lavori non possono che sorridere e allargare le braccia. “Ormai che si finisca a novembre o a dicembre non cambia molto per noi. I danni li abbiamo già avuti, e anche tanti”, raccontano amareggiati.

Mondello: “La pista ciclabile sarà pronta a fine novembre”

A seguire la vicenda legata al ritardo dei lavori sul territorio c’è sempre stato il consigliere della VI Municipalità Giovanni Donato. Nell’ultimo incontro tecnico a cui ha partecipato a Palazzo Zanca si era discusso dell’eliminazione dell’ultimo tratto di guardrail, che però è ancora li. Nel tratto precedente, invece, al suo posto è stato realizzato un marciapiede.

Il vice sindaco e assessore Salvatore Mondello ci fa sapere che i lavori volgono al termine e che contano di aprire alla città anche questo tratto di pista ciclabile entro la fine di questo mese.

