Porto di Messina, ecco il nuovo terminal passeggeri VIDEO

Biglietteria, bagni e sedute di design per chi attende gli aliscafi diretti in Calabria o alle Isole Eolie

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si sono conclusi i lavori per la realizzazione del nuovo terminal passeggeri al Porto di Messina. E’ ancora in corso il collaudo finale, poi l’affidamento alle società che provvederanno a garantire i servizi ai viaggiatori dello Stretto.

Per chi attende l’aliscafo diretto in Calabria o alle Isole Eolie

A guidarci all’intento del nuovo spazio è il rup del progetto, Giuseppe Cutrupi. Ecco cosa è stato fatto dall’Autorità di sistema portuale dello Stretto per rendere più piacevole l’attesa degli aliscafi diretti in Calabria o alle Isole Eolie.

Nuovi bagni, biglietteria e sedute di design all’esterno

Nella nuova struttura climatizzata sono stati realizzati i bagni, di cui due per persone con mobilità ridotta, e 5 nuovi sportelli per la biglietteria. Il vecchio gabbiotto dedicato alla bigliettazione, ancora in uso, verrà eliminato. In questo spazio sono stati posizionati 32 posti a sedere. E’ stata riqualificata anche la sala d’attesa esistente, dove è stata sostituita la pavimentazione e posizionate 40 nuove sedute.

Riqualificati anche gli spazi esterni

L’intervento di riqualificazione ha riguardato anche gli spazi esterni, dove sono state installate delle panchine di design dotate di fioriere. “Per dare un tocco di verde al terminal”, conclude Cutrupi.

Vedi qui la galleria fotografica