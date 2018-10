Presentata Messina Street Food Fest: dall'11 al 14 a Piazza Cairoli

Tante le novità di quest’anno, ma la principale riguarda la location, piazza Cairoli, che verrà occupata per intero dal villaggio gastronomico a differenza della prima edizione in cui le casette del food erano dislocate solo nel lato sud.

Ampliata anche l’offerta per il pubblico, che avrà una più vasta scelta di specialità da degustare, con ben 40 postazioni food, rispetto alle 30 della prima edizione. Saranno 40 dunque, gli “street fooder”, provenienti non solo da Messina e dalla Sicilia, ma anche da altre regioni d’Italia.

Ricco e variegato il menù, che permetterà al pubblico di fare un gustoso viaggio nel mondo del cibo di strada italiano e internazionale.

Insieme agli arancini, i pidoni, le braciole e la focaccia della tradizione locale si potranno gustare gli arrosticini originali abruzzesi, le bombette pugliesi, il lampredotto toscano, ma anche il sushi giapponese, il burritos messicano, le ciambelle americane e tante altre specialità sia dolci che salate, alcune inedite e che il pubblico avrà modo di apprezzare proprio in occasione del Messina Street Food Fest, come il pizza icecream e la morettina tartufata. Non mancheranno i cult della gastronomia siciliana, dal pane ca meusa ai cannoli, passando per le crispelle catanesi e tanto altro. Tutto sarà accompagnato da bibite dal sapore antico come spuma, gazzosa, chinotto e dall’immancabile birra.

Ampliata anche la proposta degli Show Cooking, con 15 prestigiosi chef alcuni dei quali stellati.

Incrementata anche la proposta destinata all’intrattenimento, con la presenza di due palchi, uno posizionato nella parte nord, l’atro a sud, in cui si esibiranno band live, dj set e animatori per bambini con giochi di magia e le caratteristiche mascotte amate dai più piccoli.

Per questa seconda edizione cambiano anche gli orari di apertura. Si partirà giovedì 11 alle 18 con il taglio del nastro e l’apertura delle postazioni gastronomiche, ma nelle giornate di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14, il grande villaggio del food sarà fruibile anche per il pranzo, dalle 11 alle 15 oltre che la sera, dalle 18.00 alle 01.00.