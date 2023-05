"Pronto Messina Servizi? Qualcuno ha defecato nel mio mastello dell'umido" VIDEO - Tempostretto

E' la segnalazione di una cittadina di via Centonze. "Da anni ritiriamo i contenitori con dentro di tutto, ma questa è l'apoteosi"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo una notte trascorsa sul marciapiede ecco come hanno ritrovato al mattino il mastello dell’umido i proprietari di un appartamento in via Centonze. Si tratta di una via centralissima di Messina, a pochi passi dalle via Tommaso Cannizzaro e Garibaldi e qualcuno ha defecato all’interno del classico contenitore con il coperchio marrone. La residente Maria Fernanda Gervasi ha segnalato l’accaduto a Messina Servizi che ha subito risposto e presto sostituirà il contenitore con uno nuovo.

“Il problema in questa città non è il servizio, la raccolta funziona bene e non ho nulla di cui lamentarmi, io trovo sbagliata proprio la modalità di conferimento“, racconta la cittadina. “Da anni nelle vie del centro ritiriamo i contenitori con dentro di tutto, dalle cicche di sigaretta alle cartacce sporche, ma ritrovare le feci di un essere umano non era mai capitato”. E continua: “Siamo costretti a riportarli in casa sporchi e ripulirli. Ma chi non ha un balcone o uno spazio aperto come il terrazzo come fa?”.

L’episodio spiacevole ha suscitato una riflessione su altre modalità di conferimento adottate in Italia, sicuramente più igieniche. Il post facebook di Maria Fernanda Gervasi è stato commentato da tanti cittadini che lamentano problemi simili.