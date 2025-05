Puzza di fogna alla foce del torrente Giostra. Amam: “Non si tratta di liquami” VIDEO

La spiaggetta accanto, oggi nel degrado e piena di rifiuti, diventerà il solarium del nuovo parco in Fiera

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Cattivi odori e acqua poco limpida alla foce del torrente Giostra. Il sospetto dei cittadini è che si tratti di liquami fognari che si riversano in mare. Amam, in seguito a delle nostre segnalazioni, ha effettuato dei sopralluoghi. “Abbiamo avviato un’attività ispettiva per verificare che non si trattasse si scarichi abusivi e non abbiamo rilevato traccia di liquami fognari”, dichiara il presidente di Amam, Paolo Alibrandi.

“Non sono state rilevate tracce di liquami fognari”

Per il presidente i cattivi odori potrebbero essere dovuti alla presenza di carcasse di animali o rifiuti all’interno o nelle vicinanze del torrente. Quasi sempre, poi, la puzza si ripresenta in occasione delle piogge intense. In ogni caso Amam sta proseguendo nelle attività di verifica anche sotto il torrente Giostra.

La spiaggetta accanto diventerà il solarium del parco

A pochi metri dalla foce del torrente c’è una spiaggetta, ovviamente non balneabile, che oggi è immersa nel degrado. Una distesa di rifiuti probabilmente trascinati anche dalle ultime mareggiate. Un tratto di costa adiacente al nuovo parco dell’ex Fiera destinato a diventare un solarium. Si potrà accedere tramite una nuova scalinata realizzata nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area fieristica. Non sarà consentito fare il bagno in mare ma si potrà utilizzare la spiaggia per prendere il sole, giocare o semplicemente ammirare il mare, lo Stretto e la Madonnina del Porto di fronte.

