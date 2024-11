Ex Fiera, l’apertura del parco slitta al 2025. Ecco a che punto sono i lavori VIDEO

Si lavora al campo sportivo polifunzionale e bagni. Resta l'incognita dell'acqua per irrigare il prato

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La prima parte del parco doveva essere inaugurata ad agosto, ma così non è stato. I lavori per la realizzazione del nuovo spazio urbano all’ex Fiera non si concluderanno a dicembre del 2024. Questa era la data di fine lavori prevista in origine dall’Autorità di sistema portuale. L’apertura, invece, slitterà inevitabilmente all’anno prossimo.

Resta l’incognita acqua per irrigare il prato

Il ritardo è stato determinato prevalentemente dalla crisi idrica che ha colpito Messina, e tutta la Sicilia, nel periodo estivo. Nella gran parte del parco, infatti, è prevista la piantumazione di prato e numerose essenze, ma fino a quando non verrà risolta l’incognita dell’approvvigionamento idrico destinato a quest’area non si potrà procedere con i lavori.

Il punto sui lavori

Il cantiere, però, non si è mai fermato. Insieme al direttore dei lavori Giovanni Lazzari facciamo il punto su cosa è stato fatto e cosa c’è ancora da realizzare. L’architetto ci mostra le aree fitness e giochi completate e pronte ad accogliere i nuovi arredi. E’ stata anche realizzata la scalinata che conduce alla spiaggetta, destinata a diventare un solarium con vista sulla Madonnina. Sono state recintate tutte le aree in cui non si potrà accedere, ovvero quelle dei capannoni che non saranno abbattuti. Queste strutture, vincolate dalla Soprintendenza, rimarranno in piedi ma in attesa dei lavori di restauro verranno schermate con dei pannelli artistici.

Si lavora al campo sportivo polifunzionale e bagni

Gli operai sono a lavoro per la realizzazione di un nuovo campo sportivo polifunzionale per praticare basket, pallavolo e calcetto. Poi la ristrutturazione dei vecchi bagni della Fiera, suddivisi per donne, uomini e disabili. E’ stata già tracciata l’area di sgambamento cani, dove non è escluso che si possa praticare anche l’addestramento.

Una volta risolto l’enigma dell’acqua per l’irrigazione del verde si potrà procedere con la piantumazione, la collocazione dei nuovi attrezzi e giochi per bambini e le ultime rifiniture. Solo allora il parco urbano tanto atteso potrà aprire finalmente alla città.

