Quando le istituzioni risanano e gli incivili deturpano VIDEO

Accanto all'area sbaraccata e in corso di risanamento di Camaro Sottomontagna gli incivili fanno sentire la loro presenza

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Tante volte, come cittadini, richiamiamo le istituzioni pubbliche a compiere il loro dovere, superando le inefficienze che ne rallentano l’operato. Nel caso evidenziato dalle foto e dal video che alleghiamo a questo articolo siamo di fronte alla situazione opposta.

Il risanamento di Camaro Sottomontagna

Ci troviamo nella strada limitrofa all’area di risanamento di Camaro Sottomontagna. In quel contesto prima occupato da una vasta baraccopoli, adesso è piacevolmente visibile un’area libera che presto tornerà alla fruizione dei cittadini. Insomma, possiamo dire che il Comune di Messina e il commissariato per il Risanamento stanno lavorando bene. Le istituzioni, quindi, stanno facendo la loro parte.

L’inciviltà di alcuni cittadini

Non altrettanto si può dire per quei cittadini incivili che ciclicamente abbandonano rifiuti ingombranti sul marciapiede che si trova di fianco alla zona in cui non ci sono più le baracche. Oggi, lunedì 2 giugno 2025, quel che si può vedere con grande indignazione è una serie di vecchi frigoriferi che sono stati abbandonati anzichè essere smaltiti come prevede la legge.

E’ favvero un peccato che nello stesso ambito si assista a situazioni così contrastanti, da un lato il recupero e dall’altro l’indecoroso spettacolo della zozzeria di personaggi che andrebbero individuati e sanzionati duramente. Speriamo che, ognuno per le sue competenze, Polizia municipale e Messina Servizi riportino il necessario decoro.