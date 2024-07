Messina senz’acqua, “come faccio a lavare il mio bambino disabile?”

L'appello di una signora: "In via Bellinzona siamo da giorni in emergenza idrica e, dato che ho il serbatoio in terrazza, non ho il supporto delle autobotti"

MESSINA – “In via Bellinzona, non lontano da piazza Castronovo, da un anno soffriamo la crisi idrica molto di più rispetto al passato. Ora l’acqua non arriva nemmeno per due ore e la pressione nei rubinetti è bassa. Da giorni io non so come lavare mio figlio di 7 anni, disabile in carrozzina. Amam mi ha detto che c’è un guasto in corso”. Ma non sono arrivate in soccorso le autobotti? La signora che ha segnalato il problema a Tempostretto precisa: “Abbiamo il serbatoio in terrazza e mi è stato detto che gli operatori non possono intervenire (per ragioni di sicurezza, n.d.r.). Mi è stato proposto di ricevere l’acqua per riempire i bidoni. Ma così non risolvo il problema di lavare un bambino che non si regge in piedi”.

La signora abita al secondo piano di un condominio con otto famiglie. “Per ora pulisco mio figlio con le salviette detergenti ma non possiamo andare avanti così”, aggiunge. Nel frattempo, per fronteggiare la parte di Messina senz’acqua e con situazioni difficili in famiglia, il Coc, Centro operativo comunale, si fa supportare da oggi da un medico dell’Asp. Ma va trovata una soluzione nel caso dei serbatoi nelle terrazze.

