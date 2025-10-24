 Reggio. Auto si schianta contro la vetrina di un bar, cinque feriti, uno grave VIDEO

Reggio. Auto si schianta contro la vetrina di un bar, cinque feriti, uno grave

Dario Rondinella

venerdì 24 Ottobre 2025

venerdì 24 Ottobre 2025 - 08:00

La conducente del veicolo, che viaggiava con un’amica, avrebbe perso il controllo per evitare uno scooter, sfondando la vetrina

REGGIO CALABRIA – Grave incidente nella periferia sud di Reggio, in via Ecce Homo, nei pressi dello stadio. Un’auto è finita contro la vetrina di un bar, ferendo cinque persone, una delle quali in modo grave.

La conducente del veicolo, che viaggiava con un’amica, avrebbe perso il controllo per evitare uno scooter, sfondando la vetrina e finendo parzialmente all’interno del locale. Nella sua corsa l’auto ha travolto un 32enne che si trovava davanti al bar: l’uomo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva.

Ferite anche le due ragazze a bordo dell’auto, la conducente dello scooter e un giovane cliente del bar. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia municipale, guidata dal comandante Salvatore Zucco, che sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Dai primi rilievi, la causa sarebbe una manovra errata.

