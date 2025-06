Reggio. Brigadiere ucciso in Puglia, la Polizia di Stato fa visita al Comando provinciale dei Carabinieri VIDEO

E' stata deposta una corona di fiori in ricordo del brigadiere Carlo Legrottaglie, ucciso in Puglia

REGGIO CALABRIA – Questa mattina una delegazione della Polizia di Stato ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri, per deporre una corona di fiori in ricordo del brigadiere Carlo Legrottaglie, ucciso in Puglia, in una sparatoria avvenuta nella zona industriale di Francavilla Fontana, mentre inseguiva due rapinatori in fuga dopo un’auto rapina. Il brigadiere, vicino alla pensione, è stato colpito da uno dei rapinatori, che poi è stato ucciso in un successivo scambio di colpi con le forze dell’ordine