Reggio. Il capodanno in piazza dei reggini con Joe Bastianich e La terza Classe VIDEO - Tempostretto

Imprenditore della ristorazione, Joe Bastianich continua a sorprendere e mietere consensi anche da cantante e chitarrista di altissimo livello

REGGIO CALABRIA – Uno straordinario successo di pubblico ha accolto lo spettacolo di capodanno promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria a piazza Italia. Sul palco l’energia di Joe Bastianich, accompagnato dai componenti di un’autentica superband folk-country-blues, con il suo accattivante, festoso e scatenante bluegrass, genere tipico statunitense, appunto tra country, blues, rock, soul, suoni tradizioni irlandesi e scozzesi, capace di trascinare il pubblico reggino in piazza per la festa di Capodanno.

Popolarissimo per essere stato giudice di Masterchef, imprenditore della ristorazione ed eclettico personaggio televisivo di fama internazionale, Joe Bastianich continua a sorprendere e mietere consensi anche da cantante e chitarrista di altissimo livello, accompagnato da una band davvero straordinaria. A Piazza Italia un live di oltre due ore, tra i successi internazionali del suo primo album Aka Joe, cover immense come Purple Rain di Prince e i brani del nuovo album Good Morning Italia, da Fall in Between, Longway Home, Like Stopping Waterfalls, alla stessa hit che dà il titolo all’album e al programma tv da lui condotto su Sky Arte.