Renato Zero in concerto a Messina: bagno di folla al PalaRescifina VIDEO

Il pubblico cantava mentre l'artista raccoglieva fiori, sorrisi e foto per tutto il palazzetto

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Bagno di folla per Renato Zero in concerto a Messina. Era la prima delle due serate sold out al PalaRescifina. Dopo i primi brani il cantante è sceso dal palco a sorpresa per incontrare il pubblico. Ha percorso tutto il corridoio centrale, scortato dagli uomini della sicurezza, raccogliendo fiori, sorrisi, abbracci e foto con i fan. Sicuramente il momento più emozionante per chi ha potuto parlargli, stringergli la mano o scattare un selfie con l’artista.

Grandi successi ma anche messaggi ai fan

Un concerto cantato dal pubblico dall’inizio alla fine. Dal palco del palazzetto messinese Zero non ha solo cantato i suoi più grandi successi ma ha anche lanciato alcuni messaggi legati alla politica e alla società. Da “politici burattinai che pensano di muovere i nostri fili dalle urne in poi” a “la televisione di oggi che vomita solo violenza e noia”, passando per gli strascichi del Covid e il bisogno di tornare nelle piazze. Questi alcuni dei temi toccati durante lo spettacolo, seguiti da lunghi applausi da parte degli spettatori.

Tra i fan l’artista Vinz Termine: “Seguo i suoi concerti dal 2010”

Fra le prime file del parterre, in mezzo ai tanti fan, c’era anche l’artista siciliano Vinz Termine. Il concorrente di diversi show Rai è originario di Sciacca e non poteva perdere anche questa data messinese del tour. “Seguo Renato Zero nei concerti dal 2010”, racconta il giovane trentenne. Pochi posti dietro di lui c’era una delle più giovani fan del concerto. Una bambina di circa 10 anni che ha ballato e canticchiato per tutta la serata, stringendo in mano un palloncino argentato a forma di cuore.

Stasera, giovedì 7 novembre, la seconda e ultima data al PalaRescifina