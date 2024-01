Riapre il bar di Palazzo Zanca: nello staff c’è un banconista speciale VIDEO

Antonio Cucinotta serve colazioni e dispensa sorrisi a tutti i clienti. E' fiero di aver preparato uno dei suoi primi caffè proprio al sindaco

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una nuova avventura per i proprietari e i baristi, che hanno aperto le porte ai clienti del Municipio per la prima volta. La titolare del bar è una giovane messinese, Tindara Madafferi, che ci presenta con orgoglio uno dei suoi collaboratori. “Antonio è un ragazzo speciale, voleva lavorare e abbiamo scelto di dargli quest’opportunità. Ne siamo molto felici”, racconta col sorriso.

Al fianco di Antonio, nella vita e dietro il bancone, c’è la sorella Alessandra

Lo stesso di Antonio Cucinotta, un uomo di 36 anni con disabilità, che per la prima volta ha un lavoro e ne va orgoglioso. E’ molto preciso e svolge seriamente il suo ruolo di banconista, al punto da non voler lasciare la postazione neanche per qualche minuto di intervista. Al suo fianco c’è la sorella Alessandra, anche lei barista. “E’ la prima volta che ci troviamo a lavorare insieme. Mio fratello ha già imparato a fare i caffè e servire cornetti, con il nostro aiuto imparerà a fare tante altre cose”, racconta la sorella Alessandra Cucinotta.

Il bar era chiuso dal 2019

Il punto ristoro all’interno del Comune di Messina era chiuso da prima del Covid. Qualche mese fa, tramite un bando, era stata affidata la gestione di questo spazio e così oggi il bar riapre al pubblico, fatto prevalentemente di dipendenti comunali, consiglieri, assessori e giornalisti che quotidianamente frequentano Palazzo Zanca.