A Palazzo Zanca torna... il bar: affidata la gestione, il Comune incasserà 11mila euro l'anno - Tempostretto

Nei mesi scorsi era stato pubblicato il bando. Ora l'aggiudicazione per il punto ristoro che sarà ricavato all'interno del municipio

MESSINA – A Palazzo Zanca torna… il bar. Nei mesi scorsi era stato emesso il bando pubblico per l’assegnazione in concessione di uno spazio da adibire a punto ristoro all’interno del municipio. Ora arriva l’affidamento della gestione alla società Giampier snc di Madaffari Tindara Mara e Di Stefano Gaetano.

Nel documento si dà atto che non comporta alcuna spesa per il Comune, che anzi in bilancio aggiungerà “l’introito annuale di 11.166,50 euro che dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate di 2.791,62 euro ciascuna, da versare netro i primi cinque giorni del trimestre”.