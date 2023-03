Rientrati dalla Libia i medici della cardiochirurgia di Taormina: “Operati 35 bambini” VIDEO - Tempostretto

"L'obiettivo è di salvare la vita a tanti bambini che, per carenza di personale e strutture adeguate, non possono essere operati in Libia"

TAORMINA. Sono rientrati da pochi giorni da Bengasi i medici della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, che da anni si dedicano a Missioni Umanitarie, e che da tre anni tornano in Libia al National Cardic Center dove hanno avviato un protocollo d’intesa per aiutare i bambini libici con patologie cardiache e avviato un programma anche di formazione di medici e infermieri. 120 bambini in lista d’attesa di questi, in meno di due settimane, il team del dottor Sasha Agati, della Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo – Ospedale Bambino Gesù, ne ha operati 35.

“Abbiamo operato solo cardiopatie congenite complesse in storia naturale” – afferma il dottor Sasha Agati direttore della Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo – “Il bambino più piccolo aveva 5 giorni di vita e la più grande 12 anni. In Libia non ci sono cardio chirurghi pediatrici ecco perché operiamo bambini provenienti da diverse città. Il nostro obiettivo infatti è quello di salvare la vita a tanti bambini che, per carenza di personale e strutture adeguate, non possono essere operati in Libia. Purtroppo la carenza di sangue non ci permette, durante la nostra permanenza di operarne ancora di più”.

Operazioni e formazione

I medici italiani, infatti, oltre ad operare, supportano con dei corsi specializzati il personale medico e paramedico libico, attuando anche dei protocolli d’intesa che permettono a specializzandi in medicina e laureati di poter trascorrere nel Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo gli anni dedicati alla specialistica in Cardiochirurgia. A Taormina infatti, sede del centro, stanno per arrivare ad aprile, due medici libici, che staranno in Italia per un anno. Una vera e propria missione di vita apprezzata anche dal Consolato Italiano a Bengasi. Durante la loro ultima permanenza in Libia infatti il Console Saverio De Luigi, ha voluto incontrare il dott. Agati ed il suo team, per congratularsi con loro a nome del Governo Italiano, per l’importante lavoro svolto e l’alto profilo morale della missione umanitaria. I medici infatti del CCPM che operano e vanno in missione a titolo gratuito, usufruendo delle loro ferie personali, si spendono completamente per aiutare i bambini in paesi con carenza di medici e infermieri.

Il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina, è infatti una struttura d’eccellenza del sud Italia (unico da Napoli in giù), è specializzata nella Cardiochirurgia pediatrica, cardiologia pediatrica, anestesia e rianimazione pediatrica, neonatologia e pediatria, ed è l’unico Centro del meridione in grado di poter operare i bambini in età pediatrica con patologie coronariche.

Nel dicembre 2022 il Centro ha ricevuto un premio per l’utilizzo di alcuni macchinari nei bambini con grave scompenso cardiaco. È il primo ospedale italiano a ricevere questo riconoscimento da parte di un’organizzazione europea. Il Centro ha un gruppo di lavoro reperibile 24 ore su 24, una sala operatoria dedicata alla cardiochirurgia, l’emodinamica, delle macchine con tecnologia estremamente avanzata per affrontare i casi più complessi, non solo in Sicilia ma in tutto il meridione d’Italia.

Il CCPM ha operato nel mondo più di 4600 pazienti in El Salvador, Panama, Botswana, Namibia, Mozambico, Mauritius, Tanzania, India e Libia.