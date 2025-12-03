Rione ferrovieri, il Comune acquisterà anche l’ex Gife. “Verranno realizzati altri 30 alloggi” VIDEO

I due palazzi sono tuttora abitati da una decina di famiglie in emergenza abitativa

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo l’acquisto degli immobili ex Ferrotel il Comune adesso punta all’ex Gife. Altri due immobili del Rione ferrovieri, quindi, saranno destinati alla realizzazione di nuovi alloggi per l’emergenza abitativa. 50 case nei tre palazzi ex Ferrotel e altre 30 nei due palazzi ex Gife. Per questi ultimi il Comune di Messina paga già da anni l’affitto ad Rfi. Al suo interno, infatti, vivono ancora una decina di famiglie.

Gli abitanti del rione hanno più volte segnalato le condizioni di degrado e di pericolo in cui versano le abitazioni. Tetti che si sgretolano, umidità, pezzi di cornicione che si staccano dai balconi, la terrazza inagibile ormai da anni. Alcune famiglie sono andate via e hanno già avuto l’assegnazione di una nuova casa, altre sono rimaste e attendono ancora una soluzione abitativa.

“In totale saranno 80 i nuovi alloggi nel Rione Ferrovieri”

Le trattative per l’acquisto sono ancora in corso ma dovrebbero concludersi a breve. L’Amministrazione Basile punta a formalizzare il contratto entro l’anno. Poi i lavori per il recupero della struttura, la messa in sicurezza e la ristrutturazione dovrebbero durare 18 mesi. “In totale saranno 80 gli alloggi che destineremo all’emergenza abitativa in questa zona”, spiega il sindaco di Messina, Federico Basile.