Rione ferrovieri, ecco dove verranno realizzati i 50 alloggi destinati all’emergenza abitativa VIDEO

Silvia De Domenico

mercoledì 03 Dicembre 2025 - 12:00

Al piano terra dell'ex Ferrotel sono previsti asilo nido, centro di aggregazione, spazio verde e parcheggi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il Comune di Messina ha acquistato l’ex Ferrotel, nel cuore del Rione ferrovieri. Un centro direzionale di Rfi composto da 3 corpi di fabbrica ormai inutilizzato da anni. E’ qui che verranno realizzati 50 nuovi alloggi destinati all’emergenza abitativa. Verranno ad abitare qui, dunque, solo famiglie che non possono permettersi un affitto ma non provenienti da aree di risanamento. Lo ha specificato il sindaco Federico Basile.

Più di 2 milioni per l’acquisto e altri 4 per la ristrutturazione

L’acquisto dell’immobile è stato fatto dalla Patrimonio Spa con fondi Pinqua al costo di 2.320.000€. A questi si dovranno aggiungere altri 4 milioni per la ristrutturazione degli appartamenti. A raccontare i dettagli del progetto è il presidente Maurizio Cacace.

50 nuove case ma non solo. I lavori dureranno 18 mesi

Ecco cosa verrà realizzato all’interno del compendio. Saranno 50 le nuove case, di metrature che andranno dai 45 ai 100 mq e verranno assegnate in base alla composizione del nucleo familiare. I lavori per la riqualificazione della struttura dovrebbero durare 18 mesi. Al piano terra verranno realizzati asilo nido e centro di aggregazione o centro anziani. Insomma il piano 0 di ogni palazzo sarà destinato ai servizi. Poi nel cortile interno ci saranno un’area verde con arredi e dei parcheggi.

