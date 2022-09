Risanamento a Messina, Prefettura e amministrazione lavorano insieme VIDEO - Tempostretto

Cosima Di Stani e Federico Basile soddisfatti di quanto fatto, insieme, finora. La Prefetta pensa al post-abbattimento, il sindaco ringrazia De Luca

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Il risanamento continua a correre. I lavori iniziati in via Macello Vecchio soddisfano la prefettura e l’amministrazione comunale, che insieme proseguono a lavorare in svariate zona della città.

Un percorso iniziato già da anni e che ora inizia e vedere alcuni frutti.

Cosima Di Stani: “Lavoriamo alacremente”

“Stiamo cercando di dare delle risposte nei limiti delle risorse che ci sono state assegnate – spiega Cosima Di Stani, prefetta di Messina – però stiamo lavorando abbastanza alacremente, soprattutto ora nell’abbattimento di diverse aree già sbaraccate. Oggi ci sarà una conferenza dei servizi per avere autorizzazioni per edificare nuovi edifici”.

Basile: “Grazie De Luca”

“Messina cambia volto dal 2018, da quando si è cambiata l’impostazione nell’affrontare i problemi – dichiara il sindaco Federico Basile – l’ho detto, lo ribadisco e non mi stancherà mai di dirlo. Se posso aprire i cantieri e posso parlare di programmazione economico-finanziaria su atti importanti è perché Cateno De Luca prima di me ha fatto un lavoro importante. Su quello io continuo e godo, insieme ai cittadini, dei frutti. La programmazione paga e su questo dobbiamo continuare a lavorare”.

Articoli correlati