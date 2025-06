Risanamento, la consegna delle chiavi alle famiglie di Rione Taormina VIDEO

"Si chiude il capitolo della baracca e inizia la vita in una casa nuova"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Oggi la prima giornata di consegna delle chiavi alle 31 famiglie del Rione Taormina. Dopo le iniziali resistenze quasi tutti hanno accettato la nuova casa assegnata dall’ufficio commissariale per il Risanamento, insieme ad Arisme e al Comune di Messina. Domani una seconda giornata di firme e consegna delle nuove chiavi alle famiglie rimanenti.

Le emozioni di chi ha ricevuto le nuove chiavi

Un insieme di emozioni. C’è chi è nato e cresciuto nelle baracca di via Taormina e vive la giornata di oggi come l’inizio di una nuova vita. “Dopo 73 anni sono felice di andarmene”, racconta un signore anziano. “La nuova casa è bellissima, l’emozione di oggi è indescrivibile. Si chiude il capitolo nella baracca e se ne apre un altro nella casa nuova”, racconta una signora che ha vissuto nella baraccopoli per più di 40 anni.

“Quando ho visto la nuova casa ho pianto”

La prima a ritirare le chiavi della nuova casa è una signora con delle fragilità, accompagnata dalla sorella, che si è commossa per la troppa emozione. “Quando ha visto la nuova casa ha pianto per la felicità e anche oggi non ha trattenuto le lacrime quando ha stretto la mano al sindaco”, racconta la sorella dell’assegnataria.

Alla consegna delle chiavi erano presenti il sub commissario Santi Trovato, il sindaco di Messina, Federico Basile, il vice Salvatore Mondello, il direttore generale Salvo Puccio, il presidente di Arisme Fabrizio Gemelli e i componenti del cda.