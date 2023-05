Roccella Jonica. Piantedosi: "Questo centro cambierà di dimensioni e per di qualità servizi" VIDEO - Tempostretto

Il ministro Piantedosi, accompagnato dal sottosegretario agli Interni Wanda Ferro, ha incontrato una delegazione di sindaci della Locride

ROCCELLA JONICA – “Questo centro di prima accoglienza cambierà sia in dimensioni che in qualità del servizio, in modo che regga l’urto laddove dovessero ricapitare emergenze nei confronti delle quali, stiamo lavorando per evitare che si ripetano, con delle politiche di contenimento degli arrivi”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in visita questa mattina alla tensostruttura allestita al porto di Roccella Jonica per l’accoglienza ai migranti. Una struttura continuamente messa a dura prova, dove in questo 2023 si sono già registrati 14 sbarchi, con circa duemila profughi salvati. Il ministro Piantedosi, accompagnato dalla sottosegretaria agli Interni Wanda Ferro, ha poi incontrato una delegazione di sindaci della Locride, sempre sul tema dei migranti.