 Ruba 150 euro e due telefoni dagli uffici di una tv: 24enne ai domiciliari VIDEO

Redazione

sabato 06 Settembre 2025 - 11:31

L'uomo aveva scardinato una finestra per accedere alla sede dell'emittente televisiva di Capo d'Orlando

CAPO D’ORLANDO – Sono scattati gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un 24enne cittadino straniero, contro il quale pendono gravi indizi di colpevolezza per il reato di furto aggravato. L’uomo, infatti, è ritenuto il responsabile del furto avvenuto l’11 luglio scorso all’interno degli uffici di un’emittente televisiva di Capo d’Orlando. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire l’accaduto grazie anche all’utilizzo dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Il 24enne ha scardinato una finestra per introdursi all’interno degli uffici. Da lì è riuscito a rubare 150 euro in contanti e due telefoni cellulari completi di SIM. A emettere il provvedimento cautelare è stato il Gip del Tribunale di Patti.

Video di repertorio dei carabinieri

