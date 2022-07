Saldi a Messina. Inizio flop, la denuncia dei commercianti VIDEO - Tempostretto

Dopo il primo weekend non si nota un aumento di afflusso nella clientela. I negozianti chiedono un cambio delle regole per far fronte alla crisi

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico

MESSINA – Il momento dei saldi è stato il più atteso per decenni dagli amanti dello shopping. Anche Messina non era da meno, con i clienti dei negozi pronti a cogliere eventuali occasioni da non perdere. Oggi, nel 2022, sembra invece un momento superato e lo conferma il primo weekend messinese. Un vero flop, ci spiegano alcuni negozianti, e in effetti complice anche il gran caldo, per le vie del centro cittadino si incrociano poche persone con buste e borse di vario tipo, o comunque un numero non così superiore al normale.

Inizio lento per i saldi estivi

E a confermarlo sono diversi negozianti. “Non si è visto un grande afflusso di clientela in più”, dichiara uno di loro. I motivi, secondo loro, sono diversi. C’è chi addebita la mancata crescita degli acquisti al periodo della pandemia, con una crisi economica che si è abbattuta su parte della cittadinanza. C’è chi, invece, denuncia un problema differente, con le grandi catene a usufruire di sconti e promozioni per tutto l’anno e un mercato che, così, arriva saturo al momento dei saldi di stagione. E ancora gli acquisti su internet, sempre di più anche a causa dei lockdown e degli isolamenti domiciliari.

La speranza di un ritorno al passato

In ogni caso, tra chi chiede di cambiare le regole e le date dei saldi e chi cerca di coinvolgere la clientela reinventandosi tra social ed e-commerce, resta una speranza comune. Dopo un avvio flop dei saldi, tutti attendono una risalita che, si spera, possa arrivare già nelle prossime settimane.

Articoli correlati