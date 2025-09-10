 Salita Tremonti, slitta la fine dei lavori per il nuovo parco. "Sarà pronto ad ottobre" VIDEO

Salita Tremonti, slitta la fine dei lavori per il nuovo parco. “Sarà pronto ad ottobre” VIDEO

Silvia De Domenico

mercoledì 10 Settembre 2025 - 13:00

Si attendono ancora i pareri sul rudere rimasto in piedi all'interno dell'ex baraccopoli

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un nuovo parco urbano sul viale Giostra. Sorgerà al posto dell’ex baraccopoli di Salita Tremonti. I lavori sono stati affidati circa un anno fa ma il cantiere è ancora aperto. La fine degli interventi, iniziati ad ottobre del 2024, era prevista inizialmente per luglio del 2025. “Contiamo di concludere ad ottobre”, dichiara il sub commissario al Risanamento, Santi Trovato. L’area che fino a qualche anno fa era occupata da baracche invase dai rifiuti ben presto cambierà completamente volto.

Ecco cosa prevede il progetto

Ecco cosa prevede il progetto di riqualificazione. Saranno disponibili nuovi spazi con panchine, una pista ciclabile, attrezzi per fare sport all’aria aperta e campi per giocare a bocce e basket. E tutt’intorno ci sarò del verde, fra prato e alberi. Insomma un progetto che stravolgerà questo lato del viale Giostra, che per troppi anni è stato contraddistinto da rifiuti, degrado e baracche.

parco Salita Tremonti

In attesa dei pareri sul rudere rimasto in piedi

Resta da risolvere la questione legata ad un vecchio rudere rimasto in piedi all’interno dell’area. L’Ufficio commissariale è in attesa di alcuni pareri prima di stabilire come procedere. Non è stato ancora stabilito, quindi, se l’immobile rimarrà al centro del parco o potrà essere demolito. “Nel frattempo i lavori continuano”, conferma il sub commissario Trovato.

Salita Tremonti

Immagini di Alessio Bernava (progetto L’estate addosso).

