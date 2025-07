San Ferdinando. Droga, munizioni e oggetti pericolosi in casa con figli minori, uomo in manette VIDEO

Il materiale era nascosto tra mobili e ripostigli, ma in spazi facilmente accessibili e in ambienti frequentati dai figli minori

SAN FERDINANDO – I carabinieri hanno tratto in arresto un uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso illecito di munizioni. All’interno dell’abitazione dell’arrestato, i militari, hanno scoperto un consistente quantitativo di droga: cocaina, hashish e marijuana, già suddivise in dosi e pronte per essere smerciate.

Il materiale era nascosto tra mobili e ripostigli, ma in spazi facilmente accessibili e in prossimità di ambienti frequentati quotidianamente dai figli minori . A corredo dello stupefacente, i militari hanno sequestrato anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, una macchina conta-banconote e un manganello telescopico. Non solo: all’interno dell’abitazione sono state rinvenute anche munizioni per armi da fuoco detenute illegalmente.

Il contesto familiare ha aggravato ulteriormente la posizione dell’uomo: la presenza dei figli minori in un ambiente compromesso da sostanze pericolose, armi improprie e munizioni, ha destato particolare preoccupazione nei militari operanti. Un ambiente non solo incompatibile con il benessere dei minori, ma potenzialmente pericoloso per la loro incolumità fisica e psicologica.

L’arrestato, già gravato da precedenti, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria invece i materiali sequestrati sono stati repertati e sottoposti a ulteriori accertamenti.