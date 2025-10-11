 San Raineri, viaggio dentro il Faro che guida i naviganti nello Stretto di Messina VIDEO

Silvia De Domenico

sabato 11 Ottobre 2025 - 13:00

In cima alla Lanterna del Montorsoli: ecco la vecchia stanza per la veglia e la storia della prima farista siciliana

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il Faro di San Raineri è uno dei due segnalamenti visivi nello Stretto di Messina. L’altro è il Faro di Capo Peloro. I 3 lampi illuminano il mare ogni notte e guidano i naviganti. Abbiamo raggiunto la cima della Lanterna del Montorsoli: da lassù si può ammirare tutta la Zona Falcata e la città di Messina da un’altezza di 41 metri.

La storia di Francesca Arena, prima farista siciliana

Un panorama unico e una torre che racconta storia e bellezza. Inizia il viaggio dentro la Lanterna del Montorsoli. All’interno della torre cinquecentesca abbiamo scoperto la stanza per la veglia dei faristi, i vecchi registri ingialliti e la storia di Francesca Arena, prima farista siciliana. “Aveva tre figlie e alla morte del marito farista chiese al comando di poter lavorare”, racconta il capitano di fregata Johnny Pizzimento.

La torre cinquecentesca dopo i lavori di ripristino

E’ proprio il comandante di Zona Fari Sicilia a spiegarci come funziona il Faro di San Raineri e a guidarci nelle sale storiche della Lanterna. “E’ un perfetto esempio di architettura militare e civile, utilizzato ancora oggi per avvistamento e segnalazione. Ultimamente la torre è stata oggetto di importanti attività di ripristino”, conclude il comandante.

lanterna Montorsoli e faro San Raineri

Lo scorso anno anche il Portale esterno alla Lanterna era stato restaurato con un progetto della Soprintendenza ai Beni culturali di Messina, diretto dall’architetta Mirella Vinci.

faro San Raineri visite fai

Oggi e domani aperto al pubblico per le Giornate Fai d’autunno

La Lanterna del Montorsoli è stata scelta ancora una volta per le Giornate Fai d’autunno. Il Faro sarà aperto alle visite ancora oggi e domani. A guidare i cittadini all’intento del gioiello della Zona Falcata saranno gli apprendisti Ciceroni delle scuole di Messina.

Vedi qui la galleria fotografica

