Santa Lucia, nuova vita per il Palatenda divorato dalle erbacce VIDEO

I lavori partiranno a breve e dureranno 7 mesi. Da 18 anni nessun bambino è più entrato a giocare nella struttura polifunzionale

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una struttura polifunzionale in cui hanno giocato e praticato sport diverse generazioni. Da 18 anni, però, si trova in stato di abbandono e nessun bambino è più entrato a tirare un calcio ad un pallone. Siamo a Santa Lucia sopra Contesse, un villaggio della zona sud di Messina che non ha altri luoghi di aggregazione per i giovani. “Qui da bambini giocando a calcio sognavamo di diventare qualcuno”, racconta commosso il consigliere della II Municipalità Salvatore Lanfranchi.

“L’unico modo per togliere bambini e ragazzi dalla strada”

Lo testimonia da rappresentante delle istituzioni ma anche da abitante del luogo, nato e cresciuto in un villaggio che non ha altri luoghi in cui crescere in sicurezza e nella legalità. “L’unico modo per togliere ragazzi e bambini dalla strada è dare loro un’alternativa, una passione, un luogo, uno sport, degli amici”, aggiunge Lanfranchi.

Prima gli atti vandalici, poi la tenda distrutta e l’abbandono totale

Prima alcuni atti vandalici, poi il maltempo e negli anni la tenda della tensostruttura è saltata del tutto. Così la pavimentazione esposta alla pioggia e alle intemperie di è crepata e attraverso le fessure oggi fioriscono piante e vegetazione spontanea. Dopo anni di silenzio e abbandono però il progetto per la riqualificazione di questo impianto vedrà la luce. I lavori sono pronti a partire a stretto giro e dureranno circa 7 mesi.

Siracusano: “La panacea di tutti i mali di Santa Lucia”

A spiegare in cosa consiste il progetto è il presidente della II Municipalità Davide Siracusano, che vede in questa struttura la panacea di tutti i mali di Santa Lucia. Tutto intorno al campo polifunzionale si sviluppa una villetta che non sarà oggetto di intervento se non di pulizia. Verrà ripulita dalle erbacce e spariranno le casette di legno in cui fino a qualche anno fa a Natale andava in scena il presente vivente.

La villetta intorno al campo polifunzionale

Presidente e consigliere hanno già avanzato delle richieste all’Amministrazione per dare nuova vita anche a questo spazio esterno alla struttura polifunzionale. Nel progetto non è previsto il posizionamento di panchine o giochi, ma in futuro non è escluso che non si possano fare migliorie di questo tipo. Il consiglio della II Municipalità porterà avanti queste istanze e proporrà al Comune di Messina si affidare la cura di queste aree ad associazioni del luogo o alla scuola o alla parrocchia. Insomma Santa Lucia farà di tutto affinché lo spazio non sia mai più preda di atti vandalici o incuria.

Ecco il Palatenda 18 anni fa, quando ancora si facevano allenamenti e gare sportive