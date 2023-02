Scalinata Maniscalco. Voragini e perdite d'acqua, "Da qui escono topi e blatte" VIDEO - Tempostretto

I gradoni che portano a decine di case versano in condizioni non accettabili. Un abitante: "Segnaliamo da anni la situazione"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Si chiama via Bartolomeo Maniscalco ed è una stradina nascosta, nell’area compresa tra via Peschiera e via del Pozzo, a poche decine di metri dal viale Boccetta. Non è percorribile con alcun mezzo motorizzato ed è praticamente una scalinata. E intorno alle condizioni di questi gradoni che permettono a tanti abitanti di raggiungere le proprie case si sono alternate molte segnalazioni perché le scale continuano a spaccarsi. A segnalarlo sono stati alcuni abitanti dell’area.

L’appello: “Aiutateci”

Si creano vere e proprie voragini grandi anche 40 centimetri, dove chiunque potrebbe cadere, figurarsi persone anziane o con disabilità. Gli abitanti ci spiegano che più volte sono state fatte segnalazioni, anche per una copiosa perdita d’acqua a metà della scalinata. Antonino Caruso, uno degli abitanti sulla via, spiega di aver presentato varie segnalazioni da quando si è trasferito in zona, nel 1999: “La situazione è grave. Ho conservato tutti i documenti relativi alle precedenti segnalazioni ma quando vengono tecnici del Comune o delle società partecipata ci dicono che non possono arrivare i mezzi per fare i lavori. E le condizioni quindi restano così”.

Caruso racconta anche di gente rimasta incastrata: “Una ragazza disabile anni fa è scivolata ed è rimasta incastrata. Non è stato semplice risollevarla. E se vedete – prosegue – anche i muri delle case alla base stanno subendo danni. Senza contare i tipo e le blatte che spesso escono dai buchi e ritroviamo sulle scale, agli ingressi delle case. Cosa chiediamo? Che qualcuno intervenga in breve tempo per sistemare la situazione”.

