 Scurria: "Le 15 liste hanno drogato la campagna elettorale, ora sarò consigliere intransigente" VIDEO

Scurria: “Le 15 liste hanno drogato la campagna elettorale, ora sarò consigliere intransigente” VIDEO

Redazione

Scurria: “Le 15 liste hanno drogato la campagna elettorale, ora sarò consigliere intransigente” VIDEO

lunedì 25 Maggio 2026 - 20:03

Le prime parole del candidato del centrodestra sconfitto da Basile: "Non farò ricorso"

Intervista Giuseppe Fontana

MESSINA – “Svolgerò con rigore il ruolo di consigliere comunale che mi hanno assegnato i cittadini. La campagna elettorale è stata drogata dalle 15 liste di Federico Basile, ma io non farò ricorso. Durante la campagna elettorale ho percepito altro da parte dei cittadini, eppure è come se fossero state premiate le dimissioni anticipate di Federico Basile. Contrasterò politicamente il sistema De Luca dal mio posto in Aula a Palazzo Zanca”. Lo ha dichiarato Marcello Scurria commentando a caldo l’esito del voto.

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