Lombardo (ScN): “Premiata la continuità. Abbiamo parlato di programmi, altri solo di polemiche” VIDEO

Il deputato regionale di Sud chiama Nord analizza il voto

I dati in arrivano consolidano lo scenario di una netta affermazione per il candidato sindaco Federico Basile, che si proietta ben oltre la soglia del cinquanta per cento necessaria per l’elezione al primo turno. Il deputato regionale di Sud chiama Nord, Pippo Lombardo, commenta il significato politico di questo consenso, ripercorrendo i toni della campagna elettorale e la risposta della cittadinanza.

“In campagna elettorale abbiamo raccontato cosa è stato fatto, in continuità con l’amministrazione De Luca. Questi numeri premiano il lavoro fatto e la continuità. Ci aspettavamo il risultato, anche se non in questa proporzione”.

– il 55 % è un dato elevato. Che cosa significa in termini di consenso nei confronti di Basile e degli ultimi otto anni?

– Intanto un grande senso di responsabilità, perché se la città ti dà ancora più fiducia rispetto a quella che ti ha dato nel 2022 significa che ti devi sentire più impegnato per fare ancora meglio. E questo naturalmente poi va chiesto al nostro candidato sindaco, perché più è alto il consenso più aumenta la responsabilità.

– Che campagna elettorale è stata? Molte polemiche con il centrodestra.

– Le polemiche sono state fatte nei nostri confronti. Federico è una persona di un grande garbo, una persona educata, una persona che voleva mantenere il profilo basso in questa campagna elettorale, parlare solo di programmi e raccontare cosa vogliamo continuare a fare. C’è chi invece ha tentato di avvelenare i cosiddetti pozzi, di portarla sullo scontro e non sui programmi perché forse non sapeva nemmeno cosa voleva fare per questa città.