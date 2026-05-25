Basile celebra la rielezione: “Messina ha premiato il nostro impegno” VIDEO

Il primo cittadino commenta l'esito del voto che lo proietta verso un secondo mandato con una percentuale in netta crescita

Arriva al comitato elettorale intorno alle 19.30 tra gli applausi e i cori dei suoi sostenitori. C’è aria di trionfo per la riconferma intorno al 55 per cento di Federico Basile sindaco di Messina. L’esito delle urne a Messina ha delineato un consenso in forte crescita per l’amministrazione uscente. Basile esprime soddisfazione per una tendenza che lo vede superare ampiamente i dati della precedente tornata elettorale. “Un grande risultato che mi auguro verrà confermato coi dati effettivi – ha detto -. Una vittoria che dedico alla città, vuol dire che l’impegno che abbiamo messo in questi anni è stato ripagato dai nostri concittadini con quella serietà e buona amministrazione che dà possibilità di un secondo mandato ad un sindaco che ha lavorato con risultati importanti”.

L’analisi del primo cittadino si concentra sulla risposta della comunità messinese rispetto alle linee programmatiche portate avanti durante la prima esperienza alla guida di Palazzo Zanca. “Vuol dire che abbiamo fatto bene e quindi grazie Messina. Con Cateno ci siamo abbracciati come facciamo di solito quando vinciamo le campagne elettorali, perché siamo abituati a vincerle, mi ha detto di andare avanti come abbiamo sempre fatto con le cose che servono alla città per migliorarla per come è migliorata in questi anni”.

La crescita dei consensi

Il fulcro della riflessione si sposta poi sul piano politico, mettendo a confronto il peso del consenso odierno rispetto a quello registrato quattro anni fa: “Il 55 % rispetto al 45 di quattro anni fa vuol dire che abbiamo fatto bene, è una vittoria di Sud chiama Nord. Ora c’è più consapevolezza, la città ha riconosciuto il lavoro fatto. Percentuale molto più forte è un significato politico importante” – dice ancora Basile.

“Impegno contro la fuga dei giovani, la città ha bisogno di investitori”

“Contenuti e politica hanno prevalso sulle polemiche – conclude -. Ed è la prima volta che un sindaco viene riconfermato e con una affluenza maggiore. Significa che la città ha voglia di partecipare. L’impegno per contrastare la fuga dei giovani sarà sempre maggiore. La città ha bisogno di investitori”.