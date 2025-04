“Scusaci Sara”, il grido di dolore di uno studente di Messina VIDEO

Mickael Gentile non conosceva Sara Campanella ma ha voluto chiederle scusa così

MESSINA – Uno dei momenti più toccanti del corteo pomeridiano per Sara Campanella è stato il discorso del giovane Mikael Gentile. Lo studente universitario non conosceva la giovane uccisa nel pomeriggio del 31 marzo sul viale Gazzi. Ma ha voluto chiedere “scusa”, dedicandole qualche parola: “Scusaci se abbiamo permesso che questo potesse accadere. Se non siamo ancora riusciti a evitare che tu fossi solo parte di una statistica: 92 donne all’anno. Una donna ogni 3 giorni che viene ammazzata”.

Il giovane studente ha poi concluso il suo intervento, invitando i coetanei presenti a “fare rumore” a nome anche di chi non potrà più farlo.

