 Si accende il Natale nelle “MeraVille”: il viaggio parte da Villa Sabin VIDEO e FOTO

Silvia De Domenico

martedì 09 Dicembre 2025 - 18:21

A Messina la magia prosegue con l’accensione di Parco Aldo Moro, Villa Mazzini, Pineta di Montepiselli e Villa Dante

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Le ville di Messina si illuminano per Natale. Stasera l’accensione delle luminarie. A Messina la magia prosegue con l’accensione di Parco Aldo Moro, Villa Mazzini, Pineta di Montepiselli e Villa Dante.

Evidenzia Valeria Asquini, presidente di Messina Social City: “Quest’anno abbiamo fatto una nuova sperimentazione. Dopo tante richieste e ascolto del territorio, abbiamo voluto coinvolgere Villa Sabin. Ed è stata allestita, diventando un parco giochi all’insegna del divertimento. E tutti i sabato e domenica pomeriggio ci sarà la possibilità di partecipare ai giochi, tra laboratori e allegria. E la città sta apprezzando particolarmente”.

Natale nelle Ville 2025
“Rendere vive le ville durante il periodo natalizio – ha sottolineato il sindaco Federico Basile – significa investirle di un significato nuovo, trasformandole in luoghi di relazione, incontro e partecipazione attiva”. “Le iniziative di quest’anno – ha aggiunto sempre la presidente Asquini – vogliono rendere il periodo delle feste un tempo in cui ritrovarsi negli spazi pubblici, condividere esperienze e rafforzare il senso di comunità”.

Ieri la tradizionale accensione degli alberi nelle piazze principali di Messina, con l’avvio degli eventi del Natale 2025. Il programma completo è consultabile sul sito del Comune e su Facebook.

