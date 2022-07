La IV Municipalità al lavoro, Grasso: "Insieme per Messina senza steccati politici" VIDEO - Tempostretto

Il presidente descrive i suoi obiettivi e il sindaco Federico Basile promette la "massima collaborazione"

Di Marco Olivieri e Silvia De Domenico

MESSINA – Si è insediato il IV Quartiere e per il presidente Matteo Grasso una “priorità è curare le zone periferiche. Accanto al cosiddetto salotto buono, come piazza Duomo e piazza Cairoli, ci sono zone, come piazza San Vincenzo e contrada Scoppo, ad esempio, che sono state trascurate. Su queste mi concentrerò in una prima fase”, annuncia il presidente (nella foto in evidenza) della quarta Municipalità.

Nella sala consiliare in via dei Mille, alla presenza del sindaco Federico Basile, il presidente e i consiglieri si sono riuniti ieri mattina per la prima volta. Ha sottolineato Grasso, unico eletto alla guida delle Circoscrizioni per il centrosinistra: “Faremo un buon lavoro insieme nell’interesse di Messina. Con il sindaco e la giunta ci sarà la massima collaborazione. Al di là dello schieramento politico, conta lavorare per la città e concentrarsi sugli aspetti critici, che non mancano”.

Il primo insediamento

I nuovi consiglieri

Ecco i consiglieri che si sono riuniti ieri mattina.

Con Matteo Grasso, sono stati eletti in Consiglio il candidato presidente arrivato secondo per il centrodestra Nicola Lauro, Assunta Cavallaro (lista De Luca per Manganaro), Gabriele Ferrante (Movimento Cinque Stelle), Gianmarco Luzza (De Domenico sindaco), Cristina Costanzo (Partito democratico), Renato Coletta (Coalizione civica), Debora Buda (Fratelli d’Italia; tre le consigliere), Antonio Giannetto (Ora Sicilia), Andrea Migliardo (Croce sindaco).

La IV Municipalità con il sindaco

La IV Municipalità

La IV Municipalità comprende Dina e Clarenza: Rione Gonzaga, Montepiselli, Gravitelli, Torre Vittoria, San Raineri, Rione Galletta.

Basile: “L’obiettivo è il decentramento e un nuovo ruolo per le sei Municipalità”

Ha messo in rilievo il sindaco: “La campagna elettorale è finita e bisogna concentrarsi sugli obiettivi. Il decentramento, con un nuovo ruolo delle Municipalità, è un elemento chiave del nostro progetto, con una maggiore assunzione di responsabilità e più funzioni e poteri per queste realtà”.

“Puntiamo su un’azione amministrativa finalizzata al rilancio del territorio – ha aggiunto Basile – attraverso la partecipazione attiva dei Quartieri, garantendo maggiori servizi e nuove attività. La mia disponibilità nei confronti delle sei Municipalità, appena insediatesi, è totale”.

