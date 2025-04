Silenzio, applausi e rumore delle chiavi: il saluto di Messina a Sara Campanella VIDEO e FOTO

Fiaccole accese dall’Università al Municipio: una marea umana ha abbracciato la famiglia di Sara

MESSINA – In cinquemila per stringersi attorno ai familiari di Sara Campanella. E in memoria della studentessa vittima di femminicidio. Fiaccole accese dall’Università al Municipio: una marea umana ha abbracciato la madre Maria Concetta Zaccaria (“Grazie a nome di Sara”), il padre Alex Campanella e il fratello Claudio. Silenzio, applausi e rumore delle chiavi: così Messina ha reagito alla fiaccolata promossa da UniMe in sinergia con tutte le istituzioni.

Una città unita per Sara Manifestazione per Sara Campanella

