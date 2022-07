Smembrato clan specializzato in narcotraffico ed estorsioni: 29 arresti da Udine a Reggio Calabria VIDEO - Tempostretto

Blitz "New Generation - Riscatto", Carabinieri reggini in azione in tutt'Italia. Tra gli addebiti pure armi, danneggiamento e traffico di banconote false

<REGGIO CALABRIA – Questa mattina, nelle province di Reggio Calabria, Pavia, Udine, Terni e Catanzaro i carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia (diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri), nei confronti di 29 soggetti.

Le persone coinvolte nell’operazione – denominata New Generation-Riscatto – sono accusate d’aver fatto parte a vario titolo di un’articolata associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanza stupefacente, detenzione di armi e munizioni, danneggiamento, estorsione pluriaggravata, traffico e spaccio di banconote false.

Articoli correlati