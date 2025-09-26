Sottopasso Santa Cecilia, il penultimo tassello della nuova via Don Blasco. L’inaugurazione VIDEO

Da lunedì l'ultima fase dei lavori che dureranno altri 4 mesi a Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un altro pezzo di via don Blasco è aperto. Il nodo centrale di via Santa Cecilia è percorribile da questa mattina. Un tratto fondamentale per collegare zona sud e nord della nuova strada. Questo, però, era solo il penultimo tassello per vedere completata l’opera. Da lunedì, infatti, i lavori riprenderanno con la demolizione e ricostruzione del ponte che sovrasta il torrente Portalegni.

“Opera fondamentale per una nuova viabilità”

“Un’opera fondamentale per una nuova viabilità in città e alleggerire il traffico in via La Farina”, commenta il sindaco Federico Basile. Quella di oggi è la quinta inaugurazione in via Don Blasco, il primo taglio del nastro risale all’amministrazione De Luca.

“I tempi si sono leggermente allungati”

“Questo era il nodo più complesso, caratterizzato da una serie di problematiche di carattere sismico e impiantistico”, commenta il vicesindaco Salvatore Mondello. “I tempi si sono allungati leggermente, però oggi siamo qui ad aprire un tratto determinante”, conclude.

Da lunedì riprendono i lavori

A spiegare i prossimi passaggi è il direttore dei lavori Antonio Rizzo. “I lavori riprenderanno lunedì’ 29 settembre ed entro 4 mesi saranno completati”. Quindi verosimilmente all’inizio del 2026 la nuova via don Blasco sarà finita.

Sottopasso chiuso in caso di allagamenti

Il sottopasso Santa Cecilia è dotato di un sistema di sicurezza che fa diventare la luce del semaforo rossa in caso di allagamenti. L’ingegnere Rizzo ha comunque spiegato che sotto il livello dell’asfalto sono state posizionate delle grandi vasche con sei pompe di sollevamento in grado di far defluire le acque piovane. Fermo restando che in caso di allagamenti, dovuti a piogge eccezionali, il transito non è consentito.