 Spazio Come, una nuova sala coworking e studio a Messina. Ecco come funzionerà VIDEO

Spazio Come, una nuova sala coworking e studio a Messina. Ecco come funzionerà VIDEO

Silvia De Domenico

Spazio Come, una nuova sala coworking e studio a Messina. Ecco come funzionerà VIDEO

sabato 17 Ottobre 2026 - 12:00

Associazione Bios e Unime hanno realizzato un hub per studenti, giovani e territorio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Una nuova sala studio e coworking a Messina. In pieno centro, al quarto piano della residenza universitaria Liberty è stato realizzato un nuovo hub per studenti, giovani e territorio. Ecco come funzionerà.

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Il progetto Co.Me. – Coworking Messina primo in Sicilia

“Da anni volevamo realizzare uno spazio in cui incontrarsi, fare nuovi progetti e mettere insieme studio e lavoro”, racconta il presidente Carmelo Lembo. Tutto nasce dal progetto “Co.Me. – Coworking Messina: Hub di comunità per la crescita dei giovani e del territorio”, promosso da Associazione Bios e finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito dell’Avviso “Giovani Attivi: combattere il disagio e promuovere la sostenibilità”. Il progetto Co.Me. si è classificato al primo posto della graduatoria regionale, ottenendo un finanziamento di 70 mila euro.

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Ecco come funzionerà

La responsabile eventi del nuovo spazio, Dafne Zampino, ci guida nelle diverse sale. All’ingresso del quarto piano c’è la sala espositiva che potrà ospitare mostre, poi la sala studio e coworking, l’area riunioni, il grande salone per le iniziativa culturali e infine il rooftop. “E’ il nostro fiore all’occhiello, si può ammirare da un lato il mare e lo Stretto di Messina e dall’altro i principali monumenti della città”, aggiunge Zampino. Lo spazio è aperto dalle 8 a mezzanotte. Tramite il sito www.spaziocome.it si può prenotare gratuitamente la propria postazione.

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La collaborazione con l’Università degli Studi di Messina

Spazio Come rappresenta, però, anche il risultato di una collaborazione istituzionale più ampia con l’Università degli Studi di Messina, che fin dalle prime fasi ha creduto nel progetto e nella possibilità di costruire un luogo stabile di incontro tra comunità accademica, giovani e territorio. La collaborazione tra BIOS e UniMe guarda oltre la durata del singolo progetto e si inserisce in un percorso di medio-lungo periodo dedicato in particolare alle attività di Terza Missione, alla progettazione condivisa, al sostegno delle iniziative promosse dagli studenti e all’organizzazione di eventi culturali e sociali rivolti alla comunità accademica e alla cittadinanza.

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BIOS e Università di Messina stanno inoltre lavorando alla definizione di un calendario congiunto di iniziative per “animare” Spazio COME attraverso attività culturali, formative, sociali e di Terza Missione, favorendo la partecipazione degli studenti e sostenendo la nascita e lo sviluppo dei loro progetti e delle loro idee.

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Il progetto Co.Me. è stato realizzato anche con la partnership del Comune di Messina, con particolare riferimento alle attività di animazione territoriale e di raccordo con il tessuto sociale cittadino.

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