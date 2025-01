Sperone, pericolo nella strada verso Faro Superiore VIDEO

Le immagini che ci sono state inviate fanno davvero impressione. È opportuna una verifica della situazione

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sperone-Messina, presso campo da rugby, subito dopo il pronto soccorso Papardo, strada via Cavalieri e Caccarazza che porta a Faro Superiore. C’è il rischio di caduta dell’auto. La strada sta letteralmente crollando nel torrente. Per la stessa strada si arriva a un maneggio”.

In effetti le immagini che ci sono state inviate oggi, sabato 11 gennaio 2025, fanno davvero impressione. Un tratto della strada di cui parla il nostro lettore risulta effettuvamente crollato nel torrente sottostante. Anche il resto del percorso desta non poche preoccupazioni. Segnaliamo il caso all’assessore alla Viabilità e alle Infrastrutture, Salvatore Mondello, per le necessarie verifiche.