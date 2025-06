Sta male e non riesce a camminare, trasporto in barella per una donna VIDEO

Aveva bisogno di cure sanitarie e i vigili del fuoco l'hanno aiutata a lasciare l'abitazione a Patti

PATTI – intervento dei Vigili del fuoco a Patti per assistenza sanitaria a persona con difficoltà di deambulazione. Nella giornata del 18 giugno, intorno alle 14 Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono intervenuti in via Luca della Robbia, per prestare assistenza al personale sanitario del 118 durante il soccorso a una donna in gravi condizioni di salute. L’intervento ha richiesto l’impiego di tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali) e l’utilizzo della barella bariatrica.

Due le squadre intervenute: una proveniente dalla sede centrale del Comando con l’autoscala e l’altra dal distaccamento di Patti. Grazie alla sinergia tra le squadre operative e il personale sanitario, la signora è stata messa in sicurezza e affidata alle cure mediche.