Silvia De Domenico

Villa Dante si prepara al primo Oktoberfest messinese VIDEO

martedì 30 Settembre 2025 - 14:00

L'evento si svolgerà dal 3 al 5 ottobre. Ecco le 15 casette in cui degustare cibo da strada e birre

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Tre giorni dedicati al cibo, alla birra e all’intrattenimento. Villa Dante si prepara al primo Oktoberfest messinese. L’evento si svolgerà nel polmone verde della città dal 3 al 5 ottobre. Vicino all’ingresso che si affaccia sul viale San Martino sono state montate 15 casette di legno in cui si potranno degustare diverse specialità di street food e birre artigianali.

Uno spazio dedicato ad artisti e artigiani messinesi

A raccontare cosa prevede l’evento è l’organizzatrice Maria Proscia. “Ci sarà un’area interamente dedicata agli hobbisti nella zona del centro polifunzionale Esisto. Qui diversi artisti e artigiani potranno esporre i propri lavori”, racconta. “Tutti gli spettacoli e le forme di intrattenimento saranno gratuiti, tranne ovviamente il food e la birra”, conclude.

Gonfiabili, toro meccanico e spettacoli dal vivo

Nell’area fra l’arena e i giochi di Villa Dante verranno montati dei gonfiabili per bambini. Per i piccoli poi ci sarà al possibilità di fare il giro sul pony e giocare al toro meccanico. Inoltre sono stati programmati spettacoli di animazione e cabaret per bambini, musica dal vivo per adulti e balli di gruppo. Un programma pensato per tutte le fasce d’età a partire dalle 18.30 fino a mezzanotte. Tutti i giorni poi sono stati previsti tornei di bocce, calcio a 5, padel, basket e Baskin. E ancora dimostrazioni di pattinaggio artistico, tiro con l’arco e yoga. L’evento verrà inaugurato venerdì 3 ottobre alle 17.

