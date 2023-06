Stretto Pride, Messina c'è: grande partecipazione tra musica, balli, colori e divertimento FOTO e VIDEO - Tempostretto

Partito poco dopo le 17, il corteo ha attraversato gran parte del centro città. Giovani e meno giovani, coppie, single e famiglie con bambini e passeggini hanno sfilato per i diritti Lgbtq+

Foto e diretta video di Silvia De Domenico



MESSINA – Messina c’è e risponde presente, con una partecipazione importante allo Stretto Pride, manifestazione giunta alla terza edizione e che ha convogliato in città centinaia di persone, pronte a sfilare in corteo da Piazza Antonello a Palazzo Zanca in favore dei diritti della comunità Lgbtq+. In prima fila gli organizzatori, che hanno portato il grande striscione che apriva il corteo davanti al carro con i colori dell’arcobaleno, insieme agli assessori Alessandra Calafiore, Massimo Finocchiaro e Liana Cannata in rappresentanza dell’amministrazione comunale. Tanti i giovani presenti, ma anche molte famiglie con bambini e passeggini, che hanno voluto manifestare la propria vicinanza sfilando lungo le vie di Messina.

Organizzatori soddisfatti: “Tanta gente in piazza”

Con un dj set d’altissimo livello, tra canzoni simbolo e remix di hit del momento in centinaia hanno cantato e ballato, coinvolgendo anche i tanti curiosi rimasti a bordo strada o affacciati ai balconi. Si è partiti da Piazza Antonello poco dopo le 17, per procedere verso Corso Cavour, “scendere” dalla Tommaso Cannizzaro e virare poi sulla via Garibaldi. L’arrivo previsto è, invece, a Piazza Unione Europea, dove ci saranno anche numerosi interventi con cui si punta ad accendere i riflettori sulla società odierna e su come ci sia bisogno di manifestazioni come il Pride per rimarcare come i diritti siano, semplicemente, di tutti. Soddisfatti gli organizzatori, felici di aver “fatto scendere in piazza tanta gente anche a Messina”.