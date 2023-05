Studenti del Seguenza volano a Cinecittà: il racconto dello stage sui set romani VIDEO - Tempostretto

La storia di 25 ragazzi messinesi che sognano di lavorare nel mondo del cinema

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Ragazzi che studiano e sognano il cinema. 25 studenti del liceo Artistico audiovisivo multimediale “Seguenza” sono volati a Roma per una settimana di stage sui set cinematografici e televisivi di Cinecittà3. Un’esperienza formativa unica per dei giovani che vogliono proseguire gli studi in questo settore.

Il racconto degli studenti al rientro da Roma

Ecco il racconto di Rebecca Freno, Stella Tedesco, Chiara Nicita Mauro, Aurora Diamante Serpella, Martina Tita e Sergio Pavone. Sono tutti studenti del quarto anno delle classi 4AA e 4BA del liceo artistico cittadino. Ognuno di loro ha provato a ricoprire diversi ruoli professionali: hanno toccato con mano quello che fino a quel momento avevano solo studiato sui libri o immaginato. Una settimana per vivere in prima persona il cinema, assistere alla produzione e post-produzione di una serie televisiva o un film e lavorare accanto a professionisti e personaggi noti. Tutti loro sono rientrati a scuola entusiasti e ancora più convinti del percorso di studi da intraprendere dopo il diploma.

Il Seguenza apripista di questo stage nel 2016

Il Liceo Seguenza ormai dal 2011 include nella sua offerta formativa il corso di studi di Liceo Artistico ad indirizzo “Audiovisivo e multimediale”, un corso che approfondisce attraverso le materie specifiche la teoria, le tecniche ed i linguaggi della fotografia, del cinema e della televisione, con un’attenzione al mondo digitale in genere come la grafica e il web. Lo stage in ambito cinematografico e televisivo, rivolto quest’anno agli alunni del quarto anno, ha avuto inizio nel 2016: il Seguenza ha fatto da apripista ed è stato poi seguito da altri licei provenienti da tutta Italia.

La collaborazione con Cinecittà3

L’esperienza si pone come ponte tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, poiché le attività a stretto contatto con i professionisti del settore offrono valide possibilità di inserimento nel contesto lavorativo specifico. La collaborazione con Cinecittà3 ha offerto ai ragazzi un percorso di approfondimento delle attività laboratoriali audiovisive, attraverso il cinema e la televisione intesi come fabbriche di mestieri e professionalità. Gli studenti, infatti, hanno lavorato a fianco di professionisti del settore che li hanno guidati in diverse attività tra cui doppiaggio cinematografico e sound design, trucco e parrucco cinematografico, ripresa, montaggio e visual effects, produzione televisiva e direzioni luci. Quest’anno, inoltre, il gruppo di studenti ha potuto imparare, grazie alla disponibilità della produzione del programma Lingo di La7, direttamente sul set; i ragazzi infatti hanno svolto attività di produzione televisiva e direzioni luci proprio nello studio del quiz televisivo, e con un permesso speciale hanno potuto assistere alle registrazioni del programma accolti in studio dalla conduttrice Caterina Balivo.

Lo stage che ogni anno varia la sua offerta, ha permesso agli studenti di incontrare e lavorare al fianco di importanti professionisti come Sergio D’Offizi (direttore della fotografia di Sordi, Monicelli, Troisi), Gianna Gissi (costumista de Il Marchese del Grillo e Il postino), Dardano Sacchetti (sceneggiatore per Argento, Bava), Francesco Grant (storyboard-artist per La leggenda del pianista sull’oceano), Carlotta Antonelli (attrice di cinema e tv) e tanti altri..

Ad accompagnare ogni anno i ragazzi sui set romani è il professore Rosario la Fauci, che ringrazia il dirigente scolastico Lilia Leonardi per l’opportunità e la fiducia.