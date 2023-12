Gli studenti del Seguenza protestano: "Rivogliamo i turni" VIDEO - Tempostretto

Scientifico nella sede centrale, linguistico e artistico nella succursale. La comunità studentesca dice no alla separazione

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Tornano a protestare gli studenti del liceo “G. Seguenza”. Dall’inizio dell’anno scolastico è stata ben definita la separazione dei tre indirizzi nelle due sedi della scuola. Le classi dello scientifico sono rimaste nella sede centrale, mentre il linguistico e l’artistico nella succursale delle “Ancelle riparatrici”. Questo ha risolto il problema della carenza di aule e dato una sistemazione definitiva agli studenti. Loro però non l’hanno accolta così bene e hanno deciso di scendere in piazza a manifestare.

“La separazione penalizza la nostra socialità”

“Rivogliamo la turnazione. Da quando siamo stati separati non riusciamo più a incontrare i compagni e questo penalizza la nostra socialità, soprattutto dopo gli anni del Covid. Non ci stiamo a rimanere per 9 mesi nella stessa sede”. Abbiamo sentito i rappresentanti d’istituto Michela Mancuso, Valeria Certo, Elisa Micali e Alessandro Falzea. Ecco cosa dicono del malcontento manifestato dalla comunità studentesca.

La preside Leonardi: “La turnazione non è più un’opzione”

Nel mese di maggio dello scorso anno, dopo la decisione assunta dal Collegio docenti, erano stati i genitori a manifestare il disappunto dei ragazzi. In quell’occasione la dirigente scolastica Lilia Leonardi aveva spiegato le motivazioni della scuola. E oggi aggiunge che la turnazione non sarebbe comunque possibile per via dei lavori che inizieranno a gennaio nel plesso centrale, dai quali dipenderà il trasferimento nella succursale di alcune classi del liceo scientifico.